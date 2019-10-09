Хохот до упада: странные кулинарные шедевры, на которые без слез не взглянешь

Многие люди мечтают стать шеф-поварами. Они так и грезят звездами Мишлен и собственными ресторанами, но кулинария дается далеко не каждому. Ниже вы увидите забавные фотографии, которые наглядно это демонстрируют.