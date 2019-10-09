Поведение решает все: забавные комиксы о наших кошках Питерский художник Юрий Кутюмов, автор комиксов про девушку Ди, создал гид по определению породы кошки по ее поведению, характеру и привычкам. Оказывается, вовсе не обязательно разбираться в породах - достаточно внимательно следить за поведением кошки, чтобы правильно ее определить!