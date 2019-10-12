Я вижу овечку, а ты?: оптическая иллюзия в реальной жизни

Подобно режиму камеры, наш мозг видит определенную систему точек и линий, после чего автоматом определяет в нем лицо, которого там может вовсе и не быть. Данный эффект носит название парейдолия, и иногда с помощью него получается добиться довольно забавного эффекта.