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Милые и уморительные: свежая подборка забавных фото животных
Первый серьезный, но при этом очень милый фотоконкурс выбрал самого смешного домашнего животного. Всех обошла лошадь, которая оказалась настолько фотогеничной, что, просто пробегая мимо камеры, сумела оставить конкурентов далеко позади.
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