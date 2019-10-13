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Воскресенье, 13.10.2019
Найди меня в Лувре: люди, которые обнаружили своих двойников в картинной галерее
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Найди меня в Лувре: люди, которые обнаружили своих двойников в картинной галерее

Живет себе где-то на другом конце земного шара и не подозревает, насколько крутая фотография могла бы пополнить его инстаграм. Хотя некоторые, бывает, встречают человека, очень похожего на себя. Но такая удача не идет ни в какое сравнение с тем, когда двойник обнаруживается на картине в музее. Тут впору задуматься о своем благородном происхождении.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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