"Последователи" Пабло Пикассо: снимки котов через рифленое стекло А вы знали, что у Пабло Пикассо есть последователи не только среди людей? Некоторые явления природы и рукотворные объекты тоже взяли пару уроков у великого художника. Если у вас нет дома рифлёного стекла, то обязательно приобретите. Принесите его домой, вставьте в одну из межкомнатных дверей и наслаждайтесь — вот какие кадры вы получите.