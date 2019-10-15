Панорамные снимки это что-то: курьезные фотографии Функция панорамной съемки, доступная на многих фотоаппаратах и телефонах, позволяет уместить в кадре больше пространства простым движением объектива из одной стороны в другую. И чтобы получить хороший красочный снимок, делать это нужно максимально плавно, так как в противном случае вы можете получить не то, что ожидали.