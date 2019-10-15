Курьезные туалеты, в которые заходить немного страшновато

Но существуют такие туалеты, в которых невозможно пробыть ни минуты. Не говоря уже о том, чтобы использовать их по назначению. "Туалеты с угрожающей аурой" (Toilets With Threatening Auras) - это проект, полностью посвященный коллекции фотографий туалетов со всех уголков планеты, и, по мнению их авторов, по этим снимкам можно смело снимать фильмы ужасов. В том числе и фильмы ужасов про архитекторов и дизайнеров интерьеров туалетов...