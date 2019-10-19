Крепкая дружба: чем занимаются кошки и собаки, когда остаются дома одни

Пользовательница Reddit под ником elphada16 - хозяйка двух котов и двух собак. Женщина и ее муж большую часть времени проводят на работе, поэтому понятия не имеют, чем домашние любимцы занимаются в их отсутствие.