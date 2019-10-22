Женская дружба - это что то: СМС-приколы

Существует ли женская дружба? Этот вопрос многие столетия волнует умы миллионов. Говорят, женская дружба - это миф, то, чего не существует в природе… однако, все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.