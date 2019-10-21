Рабочие приколы, которые поднимут Ваше настроение На этих фотографиях запечатлены самые необычные, неожиданные, прикольные и казусные рабочие моменты, которые происходят с людьми, чей рабочий день, судя по всему, не сильно зациклен непосредственно на работе.