Кулинарные провалы, от которых хочеться и плакать, и смеяться

Порой на кухне происходят настоящие катастрофы локального масштаба, устранять последствия которых совсем непросто. С примерами таких катастроф, а также неудавшимися кулинарными шедеврами, нас с вами познакомят фото из этой подборки.