Лови момент: снимки, сделанные в нужное время Фотография — это искусство, страсть и искрящееся возбуждение. Но далеко не каждому дано увидеть и захватить в нужный момент что-то необычное, что мы встречаем в нашей жизни каждый день. Все это вопрос наблюдательности: лови момент, естественный свет — и вот она, лучшая фотография дня. Представляем вам несколько фотографий с идеально пойманным моментом от талантливых фотографов. А вы держите глаза широко открытыми и камеру наготове.