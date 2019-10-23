Увлекательно и непредсказуемо: какие вещи можно найти на барахолках

Мы уже несколько раз показывали вам странные товары с барахолок и секонд-хендов. Пользователи сети нашли новые и не менее упоротые вещицы, которые вызывают много вопросов. Шопинг в благотворительных магазинах оказался увлекательным и непредсказуемым занятием. Некоторые товары настолько необычные, что их хочется купить не раздумывая. Предлагаем вам взглянуть на очередную подборку странных товаров!