Вот это психанули: курьезные моменты, в которых немного перегнули палку

У всех время от времени "шалят" нервы, и тогда мы можем совершить довольно опрометчивые поступки, о которых потом, вероятнее всего, будем жалеть. Интересно, а герои нашей сегодняшней подборки будут жалеть о содеянном?