Прикольные картинки из серии "Ад перфекционизма" Если у вас сегодня повышенная требовательность к окружающему миру, то лучше сразу пропустите это пост до менее требовательного настроения. Потому что то, что изображено на этих фотографиях, может вывести из себя каждого, кто хоть мало-мальски привык к упорядоченности и симметрии!