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Неидеальная работа курьеров, которая всех бесит
Если человек с подлецой и без грамма ответственности, то это уже не исправить. Самое обидное, что таким людям доверяют доставлять важные, нужные и хрупкие вещи… которые в их руках и из-за их пофигизма превращаются в совершенно ненужный хлам.
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