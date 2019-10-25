Неидеальная работа курьеров, которая всех бесит Если человек с подлецой и без грамма ответственности, то это уже не исправить. Самое обидное, что таким людям доверяют доставлять важные, нужные и хрупкие вещи… которые в их руках и из-за их пофигизма превращаются в совершенно ненужный хлам.