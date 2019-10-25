То, что просто убивает от смеха: самые несуразные надписи и объявления

Над несуразными надписями можно смеяться вечно. Кому только в голову приходит писать подобные "шедевры"? Тем не менее, мимо этих забавных надписей спокойно пройти просто невозможно, потому что их креативность буквально зашкаливает.