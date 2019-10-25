|
|
То, что просто убивает от смеха: самые несуразные надписи и объявления
Над несуразными надписями можно смеяться вечно. Кому только в голову приходит писать подобные "шедевры"? Тем не менее, мимо этих забавных надписей спокойно пройти просто невозможно, потому что их креативность буквально зашкаливает.
Смех да и только: курьезные случаи неудачных парковок
Туман, быстрый гол и спасение от Шабанова: лучшие моменты матча Динамо - Копенгаген (Фото)
Саркастические демотиваторы для любителей тонкого юмора
13-кратная чемпионка мира Елена Овчинникова: красота в силе или наоборот? (Фото)
Приятно лицезреть: картинки, которые излучают позитив
Неидеальная работа курьеров, которая всех бесит
СМС-приколы от отъявленных циников
Забавные моменты, где существует "настоящая" железная логика
Леди бывают разные: смешные фото из соцсетей
Хотела как лучше, а получилось как всегда: забавные провалы жен
Афиша интересных событий в Украине на 26-27 октября
Детки бывают разные, но объединяет их одно - шалости
Дома никого нет: животные, которые умеют развлекаться без хозяев
Ди Девлин - жена и обратная медаль Конора Макгрегора (Фото)
Как Интер обыграл Боруссию в центральном матче дня (Фото)
Необычный и странный дизайн автомобилей, который Вас удивит
Нелепость зашкаливает: вещи, созданные людьми с необычной фантазией
Коллекция уморительных фотографий из серии "Тем временем в Канаде"
Прикольная подборка демотиваторов для хорошего настроения
Популярный кот Джоуи, который любит печенье и комбинезоны
Эта любовь - самая сильная: снимки, которые являются наглядным тому доказательством
Неприятности случаются: курьезные моменты из жизни
Превосходные блондинки с красивой внешностью (Фото)
Забавные картинки с подписями не дадут вам грустить ночью
Смешные селфи, которые поднимут вам настроение