Смех да и только: курьезные случаи неудачных парковок

Говорят, таким водителям, как владельцы этих автомобилей, не помешает купить себе раскраску и попробовать закрашивать рисунки, не переходя за линии. Считается, что это может помочь им в будущем парковаться так, как того требуют правила и специальные линии, обозначенные для них на асфальте.