Когда реклама с юморком: подборка феноменальных объявлений и вывесок

Над отечественными вывесками и объявлениями можно смеяться вечно. Маркетологи из кожи вон лезут, чтобы придумать креативный текст, однако часто получается далеко не так, как задумывалось.