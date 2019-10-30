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Что-то это мне напоминает: на что похожи наушники AirPods Pro
В понедельник компания Apple представила публике свои новые беспроводные наушники AirPods Pro. Чем они отличаются от своих младших братьев, обычных AirPods? Во-первых, они сделаны в формате затычек, в комплекте с которыми идут три пары разных насадок. Во-вторых, это наушники с активным подавлением шума. В-третьих, они могут работать без подзарядки около 5 часов. Ну а последнее — у них новый дизайн, который показался пользователям Твиттера чертовски знакомым. Но по-разному!
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