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Огромные, пушистые и обожают снег: шикарные норвежские лесные кошки
Sampycat — профиль в Инстаграме, посвящённый прекрасной 4-летней кошке по имени Сампи и её друзьям — Хискиас Хяэппонен и двум сёстрам Элмери и Нелли. Все четверо здоровяков с огромными хвостами — представители породы норвежская лесная кошка или её вариаций (хозяйка Сампи говорит, что она финская домашняя кошка, но факты налицо). Забавно то, что живут они на севере Финляндии. Эти звери очень активны и бодры большую часть своей жизни, а шикарный мех и любовь к зиме роднит их с сибирскими котами, о которых мы уже писали, обязательно взгляните на них тут. Фотограф Рикка Хэдман, хозяйка Сампи, устраивает весёлой компании финских норвежцев роскошные фотосессии, пока те резвятся, охотятся друг на друга и прыгают через препятствия. Особенно круто коты выглядят в зимний период. Смотрим!
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