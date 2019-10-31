Хеллоуин 2019: самые ужасные и креативные тыквы, которые пугают реальностью Один из главных атрибутов страшного и ужасного осеннего праздника Хеллоуина это тыква. Причём не только что сорванная с грядки, а как следует приукрашенная к празднику, причём приукрашенная в плохом, даже страшном смысле. Ведь чем ужаснее на ней рисунок, тем лучше. Самые креативные товарищи не останавливаются на оскаленных мордах или персонажах фильмов ужасов, а вырезают на овощах по-настоящему пугающие рисунки. И от некоторых из них у взрослых мороз бежит по коже!