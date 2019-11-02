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Суббота, 02.11.2019
Когда питомцы считают себя единственным хозяином в доме: жизненные фото
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Когда питомцы считают себя единственным хозяином в доме: жизненные фото

Питомцы - это настоящий генератор веселья и курьезных ситуаций. Не верите? Тогда взгляните на наш новый обзор, в котором были собраны "ужасающие" фотографии о том, что именно делают животные, когда их господ нет дома.
pitomci.temadnya.com
Фото: pitomci.temadnya.com
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Эмоции, Животные, Смех, Домашние животные, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Курьезы, Питомцы, Уморительно, Умора, Прикол.
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