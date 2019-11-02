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Жизнь мамы, как она есть: забавные "честные" комиксы о материнстве
Жизнь мамы наполнена разнообразными событиями и содержит в себе весь спектр эмоций. И без трудностей на этом пути тоже никуда. Именно об этом рисует свои честные и ироничные комиксы Паула Кука из Австралии. Паула в течение 13 лет была ландшафтным архитектором, она работала в Австралии, Великобритании и Китае. А ещё она мама двоих детей. Она иллюстрировала свою жизнь, и со временем этот проект перерос в нечто большее. Предлагаем взглянуть на её комиксы о нелёгкой мамской жизни.
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