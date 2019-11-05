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Вторник, 05.11.2019
Снимки о том, что бывает, если сначала делать и только потом думать
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Снимки о том, что бывает, если сначала делать и только потом думать

Наверняка, каждому в детстве (да и в юности) родители говорили: «Учись на чужих ошибках, а не на своих». Но ведь если следовать этим советам, то жить станет гораздо скучнее. В сегодняшней юмористической подборке собраны 18 фотографий о том, что бывает, когда сначала делаешь и только потом думаешь.
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