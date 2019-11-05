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Снимки о том, что бывает, если сначала делать и только потом думать
Наверняка, каждому в детстве (да и в юности) родители говорили: «Учись на чужих ошибках, а не на своих». Но ведь если следовать этим советам, то жить станет гораздо скучнее. В сегодняшней юмористической подборке собраны 18 фотографий о том, что бывает, когда сначала делаешь и только потом думаешь.
За секунду до: снимки, которые вас развеселят
Смех да и только: курьезные кулинарные шедевры, которые вас сильно развеселят
Неудачный день он у всех разный
Повеселитесь хорошенько: самые смешные демотиваторы
Ты улыбнешься на все 32, если они у тебя есть: приколы для истинных юмористов
Вы не сможете пройти мимо: "мимишки", которые заряжают позитивом
Самые смешные и забавные женские фейлы в гифках
Ближе к народу: диснеевские принцессы в реальной жизни
На пенсии жизнь только начинается: забавные фотодоказательства
"Может я Бог?": коты, которые что хотят, то и делают
К такому жизнь явно не готовила: мужская мода 2020
Когда все решаем идеальный ракурс: курьезные фото, которые вас позабавят
Похудеть - это не так легко: фото собак, которые взяли себя в руки и похудели
День без странностей - это не день: безумные фото из самой жизни
Пока хозяина нету дома: что творят домашние питомцы когда рядом никого
Учитесь у лучших мастеров: животные, которые делают крутые селфи
Юморок, который мы заслужили: забавные снимки для хорошего настроения
Лица повсюду: забавные мордочки, которые везде нас ждут
Жизнь мамы, как она есть: забавные "честные" комиксы о материнстве
Когда питомцы считают себя единственным хозяином в доме: жизненные фото
В жизни всякое бывает: неудачный день в фотографиях
Эпичные снимики, сделанные в нужный момент
Огромные собаки, которые не понимают насколько они большие
Зачем вы это делаете?: нелогичные люди, которым все равно на ваше мнение
Снимок смешной, а ситуация страшная: когда все пошло "не по плану" (Фото)