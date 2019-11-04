На пенсии жизнь только начинается: забавные фотодоказательства

Кто сказал, что быть пенсионерами – это грустно и скучно? Конечно, некоторые из них сидят на лавочке, постоянно жалуясь на существование и всячески обсуждая соседей, а некоторые берут от жизни все. Наша фотоподборка как раз о том, что пенсия – это веселая пора, где есть место шуткам и приколам.