Повеселитесь хорошенько: самые смешные демотиваторы

Отличная порция приколов и юмора для прекрасного настроения в этот день! В этом выпуске: про диеты и борщи, про полезное питание, про подснежники, про соседей, которые светятся от счастья и многое другое!