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Понедельник, 04.11.2019
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Семейные снимки как отдельный вид искусства: смех и только

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Семейные снимки как отдельный вид искусства: смех и только
15:53 Сегодня Телеграф Фото: bugaga.ru

Смешные семейные фотографии, которые реально существуют.

Эти фото должны занять достойное место в семейном фотоальбоме. А иначе просто быть не может, ведь именно о таких моментах рассказывают на семейных праздниках, а кому-то ведь повезло их запечатлеть.

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
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