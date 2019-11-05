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Четверг, 07.11.2019
Осторожно, можно влюбиться: смешная подборка настоящих мачо
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Осторожно, можно влюбиться: смешная подборка настоящих мачо

Смешанные чувства вызывают эти красавцы-ухажеры, предлагающие себя, как дорогостоящий товар. Они считают, что если веером разложил несколько купюр, то отбоя от предложений любви и верности не будет. Кто-то подходит более креативно, принимая чувствительные позы и создавая романтический антураж, используя ковры и цветы. Можно, конечно, ехидничать и посмеиваться над ними, но, согласитесь -молодые люди готовились, продумывали все детали и все только ради того, чтобы привлечь ту -единственную. Пусть им повезет!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Мачо, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
23:30 Вт, 5 Ноябрь 2019 Телеграф
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