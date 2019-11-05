Осторожно, можно влюбиться: смешная подборка настоящих мачо Смешанные чувства вызывают эти красавцы-ухажеры, предлагающие себя, как дорогостоящий товар. Они считают, что если веером разложил несколько купюр, то отбоя от предложений любви и верности не будет. Кто-то подходит более креативно, принимая чувствительные позы и создавая романтический антураж, используя ковры и цветы. Можно, конечно, ехидничать и посмеиваться над ними, но, согласитесь -молодые люди готовились, продумывали все детали и все только ради того, чтобы привлечь ту -единственную. Пусть им повезет!