Паровозик, который смог: примеры нестандартного мышления мужчин

Советские стереотипы переходят из поколения в поколение и выражение "Ты что не мужик? Исправить не можешь?" нет-нет да и вспомнится, когда сталкиваешься с какой-нибудь поломкой или неисправностью. Тут и вступают в игру дедовские гены и рука сама тянется к инструменту, а в результате получаются "технические шедевры", в работе которых без сто грамм не разобраться.