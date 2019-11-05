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Паровозик, который смог: примеры нестандартного мышления мужчин
Советские стереотипы переходят из поколения в поколение и выражение "Ты что не мужик? Исправить не можешь?" нет-нет да и вспомнится, когда сталкиваешься с какой-нибудь поломкой или неисправностью. Тут и вступают в игру дедовские гены и рука сама тянется к инструменту, а в результате получаются "технические шедевры", в работе которых без сто грамм не разобраться.
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