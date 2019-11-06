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Среда, 06.11.2019
Не упадите со смеху: юморная подборка картиночек из жизни
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Не упадите со смеху: юморная подборка картиночек из жизни

Сегодня в выпуске: варенье из землян - инопланетяне довольны; Джокер - начало; муки выбора инструктора по дайвингу; свердневековая кровать для уединения; жизнь молодого папы в одном фото; классная скульптура возле роддома; архитектура молдавских пристроек; что самое время при поносе; о бабочках в животе и другие прикольности!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Хохот.
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