Не упадите со смеху: юморная подборка картиночек из жизни

Сегодня в выпуске: варенье из землян - инопланетяне довольны; Джокер - начало; муки выбора инструктора по дайвингу; свердневековая кровать для уединения; жизнь молодого папы в одном фото; классная скульптура возле роддома; архитектура молдавских пристроек; что самое время при поносе; о бабочках в животе и другие прикольности!