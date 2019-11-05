Когда душа хочет блистать: эпатажные люди, которые сражают своим стилем наповал

Свобода слова, взглядов и самовыражения, конечно же, важны в современном мире. Каждый волен одеваться, как ему хочется. Но "экземпляры" из сегодняшней подборки сражают своей экстравагантностью буквально наповал.