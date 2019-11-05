Эти люди точно знают, каково быть в центре внимания

Люди на этой подборке наверняка хотят быть в центре внимания, иначе бы они не рискнули делать такие экстравагантные прически. Что ж, если для них это единственный способ, тогда цель оправдывает средства. Внимание они привлекли, но, кажется, что у них не все в порядке не только на голове, но и в ней.