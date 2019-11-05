Взгляд кошки, грация картошки: неудачные примеры позирования

Вы думаете, вы нефотогеничны? Расслабьтесь и посмотрите на этих бедняг, которые стали жертвами неловкого момента. Может, в жизни эти животные красивые и грациозные, но именно в тот момент они явно дали слабину. Многие из нас любят животных. И это правильно. Но некоторые пытаются доказать, что животными нужно восхищаться из-за их почти небрежной грации, красоты и искренности. Что ж, может, это и так, но порой животные могут казаться такими же глупыми и неуклюжими, как и люди. И иногда эти моменты попадают в кадр как раз тогда, когда щелкает затвор фотоаппарата. Что ж, эти бедняги стали жертвой случая, но это не остановит нас от того, чтобы вдоволь над ними посмеяться.