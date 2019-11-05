Из серии "Наш мир не для перфекциониста": не смотрите эту подборку, если вы "этот"

Людям свойственно стремиться к симметрии, порядку и целесообразности, но на этих снимках изображены следы деятельности каких-то особенных людей: они о таких глупостях точно не задумывались.