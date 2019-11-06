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У косплея нету возраста: потрясающие перевоплощения 4-летней девочки
Мария Эдуарда из Бразилии доказала, что для косплея нет возрастных рамок. Этой девочке всего 4 года, а она уже повторила десятки образов популярных персонажей. В создании костюмов ей помогает мама Джудит, которая тщательно готовится к каждому перевоплощению малышки. Мария обожает переодеваться, и иногда её косплей получается харизматичнее оригинала.
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