У косплея нету возраста: потрясающие перевоплощения 4-летней девочки

Мария Эдуарда из Бразилии доказала, что для косплея нет возрастных рамок. Этой девочке всего 4 года, а она уже повторила десятки образов популярных персонажей. В создании костюмов ей помогает мама Джудит, которая тщательно готовится к каждому перевоплощению малышки. Мария обожает переодеваться, и иногда её косплей получается харизматичнее оригинала.