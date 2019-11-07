Забавные комиксы о жизни маленького привидения Как вы, наверное, знаете, в октябре многие художники присоединяются к ежегодному флешмобу под названием #Inktober (челлендж, начатый иллюстратором Джейком Паркером (Jake Parker), который приглашает художников рисовать с помощью чернил или линеров каждый день по рисунку в течение октября). Присоединился к "Инктоберу" и французский иллюстратор Sow Ay, который решил нарисовать в октябре приключения своих призрачных персонажей. Знакомьтесь, привидение Томи (Tomy) и собака-призрак Гости (Ghosty).