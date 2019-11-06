Они не знают, что такое "страх": "отважные" строители

Пожалуй, строителям неизвестно слово «страх». Они отважно карабкаются на отвесные стены, доверяют свою жизнь напарникам. Да и вообще они – бравые парни. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на наш сегодняшний юмористический обзор. Всем приятного просмотра!