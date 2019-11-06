Креатив на полную катушку: объявления, которые реально существуют

Некоторые люди обладают мощным талантом красноречия. Когда такие люди берутся за написания объявлений и всякого рода табличек, то рождаются такие вот шедевры. И это вовсе не те объявления, которые вы видите каждый день.