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Среда, 06.11.2019
Смешные курьезы, которые развеселят каждого
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Смешные курьезы, которые развеселят каждого

Собраны удивительные фотографии, которые расскажут сразу несколько не менее удивительных историй о том, как иногда в жизни каждого человека что-то или даже все сразу может пойти не так.
Фото: kurioz.temaretik.com
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