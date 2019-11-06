Во всяком случае, они пытались: кулинарные фейлы

Все хотят вкусно и красиво готовить, но не все родились с талантом и способностями к кулинарному искусству. И их неудачные попытки что-нибудь приготовить или воспроизвести по чьему-то рецепту особенно очевидны на примере того, что должно было получиться. Во всяком случае, они пытались...