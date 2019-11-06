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"Люди из троллейбусов": каких пассажиров можно встретить в общественном транспорте
Humans of Trūlai ─ это страничка в Instagram, предлагающая взглянуть на забавную, иногда странную и необычную сторону общественного транспорта Литвы. Впрочем, здесь публикуются фотографии и из других стран. Создал эту страничку Рокас Стасявичус (Rokas Stasevičius), и идея пришла ему после одной незабываемой встречи. Как-то Рокас сел в троллейбус, в котором один из пассажиров, будучи пьяным, курил, пел блатные песни, приставал к пассажирам. И когда его высадили из троллейбуса, он помахал Рокасу на прощание с улыбкой на лице. Это в значительной степени характеризует основной контент аккаунта "Люди из троллейбусов".
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