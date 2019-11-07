Когда рисуешь себе яркую картинку в голове, а в реальной жизни получается убожество

Реальность довольно часто разочаровывает. Все потому, что вы строите планы, фантазируете о чем-то, представляете, как все произойдет, но на деле ваши ожидания не оправдываются. И тогда в интернете появляются новые забавные фото, частью которых мы хотим поделиться с вами.