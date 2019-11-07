Вот такая она: жизненные фотографии из обычного дня супермамы

Мама самый лучший и самый главный человек в жизни каждого. Очень часто все мы недооцениваем то, насколько тяжело приходилось и приходится нашим мамам в их повседневности. Именно этому вопросу и посвящается этот небольшой, но очень яркий и показательный фотообзор.