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Четверг, 07.11.2019
Вот такая она: жизненные фотографии из обычного дня супермамы
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Вот такая она: жизненные фотографии из обычного дня супермамы

Мама самый лучший и самый главный человек в жизни каждого. Очень часто все мы недооцениваем то, насколько тяжело приходилось и приходится нашим мамам в их повседневности. Именно этому вопросу и посвящается этот небольшой, но очень яркий и показательный фотообзор.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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