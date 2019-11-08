Идеальность существует: фотоколлекция, которая сведет с ума каждого перфекциониста Разве могут надоесть идеальные картинки? Мы думаем, что нет, поэтому делимся очередной подборкой изображений для перфекционистов, просмотр которых вызовет у них массу приятных эмоций.