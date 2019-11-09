Каково быть низеньким в этом "жестоком" мире: забавные снимки

Бесспорно, лучше всего живется людям со средним ростом: им не приходится биться головой о косяк, каждый раз когда входишь в дверь? или подставлять стул, чтобы достать с полки пачку спагетти. Зато жизнь высоких и низких людей всегда полна забавных историй, приключений и испытаний. Какие трудности ежедневно приходится преодолевать тем, кого часто называют «метр с кепкой», мы покажем в этом материале.