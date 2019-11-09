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Суббота, 09.11.2019
Каково быть низеньким в этом "жестоком" мире: забавные снимки
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Каково быть низеньким в этом "жестоком" мире: забавные снимки

Бесспорно, лучше всего живется людям со средним ростом: им не приходится биться головой о косяк, каждый раз когда входишь в дверь? или подставлять стул, чтобы достать с полки пачку спагетти. Зато жизнь высоких и низких людей всегда полна забавных историй, приключений и испытаний. Какие трудности ежедневно приходится преодолевать тем, кого часто называют «метр с кепкой», мы покажем в этом материале.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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