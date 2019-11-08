То, что нужно в конце рабочей недели: самые уморительные демотиваторы

Как всегда, отличная коллекция приколов в смешных демотиваторах, которая поможет с улыбкой провести этот пятничный день! В этом выпуске: про проверку на качество, про правильные прогулки с бультерьером, про чудеса генетики, про сюрпризы взрослой жизни и многое другое!