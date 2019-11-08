Никто так не веселится, как они: самые нелепые моменты из жизни собачек

Если у вас есть собака, то вы уже знакомы с тем, что эти прекрасные животные порой ведут себя забавно и делают глуповатые вещи. Они могут застрять в диване, их голова может оказаться в постиранном нижнем белье, и питомец может взобраться на дерево и не знать, как с него потом слезть. Некоторые хозяева собак решили поделиться фотографиями своих питомцев в момент, когда те оказались в неловкой ситуации.