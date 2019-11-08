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Пятница, 08.11.2019
Никто так не веселится, как они: самые нелепые моменты из жизни собачек
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Никто так не веселится, как они: самые нелепые моменты из жизни собачек

Если у вас есть собака, то вы уже знакомы с тем, что эти прекрасные животные порой ведут себя забавно и делают глуповатые вещи. Они могут застрять в диване, их голова может оказаться в постиранном нижнем белье, и питомец может взобраться на дерево и не знать, как с него потом слезть. Некоторые хозяева собак решили поделиться фотографиями своих питомцев в момент, когда те оказались в неловкой ситуации.
lapyhvost.umoritelno.com
Фото: pixabay.com
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Собаки, Животные, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот, Из жизни собак.
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