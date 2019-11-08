Просто в голове не укладывается, как можно было придумать такое?

Каждый из нас в детстве мечтал изобрести что-нибудь эдакое. Однако, по прошествии лет у одних эти желания так и остались несбывшимися, а другие рискнули и выдали нечто. Нам же остается только наблюдать и улыбаться.